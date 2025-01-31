Россияне атаковали Черноморск: 4 пострадавших, повреждены больница, зерносклады, грузовики

Ночью 31 января российские оккупанты атаковали ударными дронами город Черноморск в Одесской области, в результате чего пострадали 4 человека и повреждены ряд зданий и автомобили.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Российские террористы атаковали Черноморск. В результате атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили.

Реклама:

Пострадали четыре человека, один из них – врач, который во время вражеских ударов проводил операцию. Все раненые в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно".

ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Детали: По словам Кипера, из-за вражеского удара возникли проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода.

Глава ОВА заверил, что специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах.

РЕКЛАМА:

Предыстория: