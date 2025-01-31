Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Россияне атаковали Черноморск: 4 пострадавших, повреждены больница, зерносклады, грузовики

Ирина БалачукПятница, 31 января 2025, 10:45
Россияне атаковали Черноморск: 4 пострадавших, повреждены больница, зерносклады, грузовики
Фото из Telegram Олега Кипера

Ночью 31 января российские оккупанты атаковали ударными дронами город Черноморск в Одесской области, в результате чего пострадали 4 человека и повреждены ряд зданий и автомобили.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Российские террористы атаковали Черноморск. В результате атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили.

Реклама:

Пострадали четыре человека, один из них – врач, который во время вражеских ударов проводил операцию. Все раненые в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА КИПЕРА

Детали: По словам Кипера, из-за вражеского удара возникли проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода.

Глава ОВА заверил, что специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

Одесская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоДепутат Полтавского облсовета заказал убийство фермера, чтобы присвоить его бизнес – СБУ
СМИ: НАТО планирует предложить Трампу вариант по Гренландии для снижения напряженности
Минюст объяснил статус Безруковой и Жумадилова в Агентстве оборонных закупок
Госсекретарь США о войне в Украине: Обе стороны должны уступить
Трамп пригрозил странам БРИКС 100%-ми пошлинами, если они создадут собственную валюту вместо доллара
видео, обновленоВ российском Волгограде беспилотники атаковали НПЗ, возник пожар
Все новости...
Одесская область
На Одесчине разоблачили пенсионерок, продававших уклонистам фальшивые удостоверения моряков – полиция
Россияне атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе: есть разрушения
Притворился женщиной и корректировал удары по Одессе: СБУ задержала агента РФ
Последние новости
11:28
12-летний мальчик осуществил ядерный синтез в своей комнате: его посетило ФБР
11:25
Солдат КНДР отвели с линии фронта на Курщине из-за значительных потерь – NYT
11:03
Конгресс США запретил работникам использовать DeepSeek – Axios
10:59
фотоДепутат Полтавского облсовета заказал убийство фермера, чтобы присвоить его бизнес – СБУ
10:59
СМИ: НАТО планирует предложить Трампу вариант по Гренландии для снижения напряженности
10:59
Минюст объяснил статус Безруковой и Жумадилова в Агентстве оборонных закупок
10:58
Глава МИД Чехии предупредил о переговорной ловушке Путина
10:45
фото Россияне атаковали Черноморск: 4 пострадавших, повреждены больница, зерносклады, грузовики
10:30
НБУ оценил, как выросла бы инфляция, если бы тарифы для населения были рыночными
10:14
Во Франции хотят проверить китайский чат-бот DeepSeek
Все новости...
Реклама:
Реклама: