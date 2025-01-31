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Солдат КНДР отвели с линии фронта на Курщине из-за значительных потерь – NYT

Станислав ПогориловПятница, 31 января 2025, 11:25
Солдат КНДР отвели с линии фронта на Курщине из-за значительных потерь – NYT
Северокорейский солдат, которого взяли в плен в Курской области России. Скриншот из видео из Facebook президента Владимира Зеленского

Американское издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц Украины и США написало, что военных КНДР, которые воюют на стороне России против Украины, вывели с линии фронта в Курской области после того, как они понесли большие потери.

Источник: The New York Times

Дословно: "Северокорейские войска, направленные для поддержки российских сил, которые пытаются отразить украинское наступление внутри границ России, не были замечены на фронте около двух недель, сообщили официальные лица после того, как попросили остаться анонимными для обсуждения чувствительных военных и разведывательных вопросов".

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Детали: Отмечается, что в ноябре в Россию прибыло 11 тысяч военных из Северной Кореи. Но, по данным командующего ВСУ Александра Сырского, их численность за 3 месяца сократилась вдвое.

По словам неназванного украинского чиновника, дезорганизация в рядах северокорейцев и отсутствие сплоченности с российскими подразделениями быстро привели к потерям.

Как отмечает издание со ссылкой на источники среди чиновников и военных, с момента прибытия на поле боя северокорейские солдаты были оставлены на произвол судьбы, продвигаясь с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь, чтобы перегруппироваться или отступить.

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"Многие солдаты являются одними из лучше всего обученных сил специальных операций Северной Кореи, но россияне, похоже, использовали их как пехотинцев, отправляя волнами через поля, усеянные минами, чтобы их косил сильный украинский огонь", - говорится в статье.

Издание со ссылкой на американские официальные лица пишет, что решение об отводе северокорейских войск с линии фронта может быть не окончательным. По их словам, не исключено, что северокорейцы могут вернуться после дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь.

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Что предшествовало:

  • 9 января президент Владимир Зеленский на 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии сообщил, что потери военных из Северной Кореи, которые воюют против Украины, составляют 4 тысячи человек ранеными и убитыми.
  • 13 января южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на разведку, сообщило, что по меньшей мере 300 северокорейских солдат погибли и еще 2 700 получили ранения в войне против Украины, сообщила разведка Южной Кореи.
  • 23 января аналитики Института изучения войны (ISW) указали на то, что новое развертывание северокорейских военных сохранит нынешние темпы пехотных атак в Курской области, однако новые группировки солдат КНДР будут нести не меньшие потери, которые могут достичь от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно.

КНДРКурская область войнароссийско-украинская война
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