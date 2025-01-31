Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Звільнили мера Острога, який п'яним слухав російські пісні у День пам'яті захисників України

Валентина РоманенкоП'ятниця, 31 січня 2025, 15:40
Звільнили мера Острога, який п'яним слухав російські пісні у День пам'яті захисників України
Юрій Ягодка. фото з Facebook

Депутати міської ради Острога на Рівненщині проголосували за звільнення міського голови Юрія Ягодки, якого звинувачували в прослуховуванні російських пісень та образах мешканців міста.

Джерело: трансляція засідання на Instagram-сторінці Острозької міськради, місцеве видання "Район.Острог", hromadske

Деталі: За звільнення Ягодки під час чергової 70 сесії 31 січня проголосували 25 депутатів, один утримався, а ще 8 не брали участі в голосуванні.

Реклама:

У пояснювальній записці до рішення "Про дострокове припинення повноважень Острозького міського голови" вказано, що "за час здійснення повноважень Острозьким міським головою Ягодкою Юрієм Петровичем мали місце факти та обставини, які свідчить про порушення ним законів України, прав і свобод громадян, а також незабезпечення здійснення наданих йому повноважень".

Офіційна причина такого рішення в тому, що вже колишній мер не виконував свої обов’язки, передбачені законодавством, і не контролював діяльність структурних підрозділів та комунальних підприємств.

Як сказано в пояснювальній записці, Ягодка порушував закони України, а також права та свободи громадян.

РЕКЛАМА:

Як зазначають журналісти, стаття 8 закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", на яку посилалися у своєму рішенні депутати, передбачає "шанобливе ставлення до громадян та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування, турботу про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування".

Водночас мера Острога не раз звинувачували в образах щодо місцевих мешканців. Так, одна з місцевих жінок скаржилася до поліції через побиття від Ягодки, зазначає hromadske.

Так 29 серпня 2024 року в день вшанування пам’яті загиблих захисників міський голова нібито співав російські пісні в бібліотеці, а коли жінка зробила йому зауваження, він ударив її.

Сам Ягодка довго не відповідав на дзвінки й ніяк не коментував звинувачення, однак лише 24 вересня — майже через місяць після інциденту — він опублікував допис у Facebook із вибаченнями, зазначаючи, що був тоді напідпитку.

На початку вересня місцеві мешканці Острога проводили пікет через побиття жінки, а також інші випадки, коли міський голова, за їхніми словами, ображав їх та погрожував їм.

моваКиївська областьмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Міноборони повідомило, хто фактично керуватиме Агенцією оборонних закупівель
Потураєв: Порошенку можуть скоротити відсторонення від засідань Ради з огляду на позицію Європи
Безрукова попросила Зеленського втрутитися в конфлікт довкола АОЗ
ССО прокоментували відвід військ КНДР на Курщині
фотоДепутат Полтавської облради замовив вбивство фермера, щоб привласнити його бізнес – СБУ
ЗМІ: НАТО планує зробити пропозицію Трампу щодо Гренландії для зниження напруги
Усі новини...
мова
Українці тримають державу на голодному пайку довіри. Євген Глібовицький про вікна можливостей, вибори, корупцію та вивчення Росії
На перервах знову чую все більше російської від учнів – найкращий вчитель України Артур Пройдаков
Без помилок написала одна людина: оголосили результати Радіодиктанту 2024
Останні новини
16:29
В Австралії суд виправдав чоловіка, який через неконтрольований розлад вчинив зґвалтування уві сні
16:22
футбол"Шахтар" заробив за виступи в єврокубках понад 26 млн доларів, "Динамо" – втричі менше
16:00
З 31 січня можна отримати електронне направлення на ВЛК: як це зробити
15:46
Неякісне планування, витоки інформації: Міноборони назвало причини звільнення Безрукової
15:40
Звільнили мера Острога, який п'яним слухав російські пісні у День пам'яті захисників України
15:39
В Естонії в українському ресторані сталася пожежа, поліція підозрює підпал
15:36
Уряд підтримав впровадження "пакунку пораненого": що до нього входитиме
15:08
Україна збільшила обсяги експорту м’яса птиці
15:07
Як Трамп скористався моментом, аби заробити на криптовалютах
15:00
Ведмеді проти фермерів: 73% господарств у Карпатах зазнали нападів хижаків у 2018-2023 роках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: