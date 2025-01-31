Уволен мэр Острога, который пьяным слушал русские песни в День памяти защитников Украины

Депутаты городского совета Острога Ровенской области проголосовали за увольнение городского головы Юрия Ягодки, которого обвиняли в прослушивании российских песен и оскорблениях жителей города.

Источник: трансляция заседания на Instagram-странице Острожского горсовета, местное издание "Район.Острог", hromadske

Детали: За увольнение Ягодки во время очередной 70 сессии 31 января проголосовали 25 депутатов, один воздержался, а еще 8 не принимали участия в голосовании.

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В пояснительной записке к решению "О досрочном прекращении полномочий Острожского городского головы" указано, что "за время осуществления полномочий Острожским городским головой Ягодкой Юрием Петровичем имели место факты и обстоятельства, свидетельствующие о нарушении им законов Украины, прав и свобод граждан, а также необеспечение осуществления предоставленных ему полномочий".

Официальная причина такого решения в том, что уже бывший мэр не выполнял свои обязанности, предусмотренные законодательством, и не контролировал деятельность структурных подразделений и коммунальных предприятий.

Как сказано в пояснительной записке, Ягодка нарушал законы Украины, а также права и свободы граждан.

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Как отмечают журналисты, статья 8 закона "О службе в органах местного самоуправления", на которую ссылались в своем решении депутаты, предусматривает "уважительное отношение к гражданам и их обращениям в органы местного самоуправления, заботу о высоком уровне культуры, общения и поведения, авторитет органов и должностных лиц местного самоуправления".

Как отмечают журналисты, статья 8 закона "О службе в органах местного самоуправления", на которую ссылались в своем решении депутаты, предусматривает "уважительное отношение к гражданам и их обращениям в органы местного самоуправления, заботу о высоком уровне культуры, общения и поведения, авторитет органов и должностных лиц местного самоуправления".

В то же время мэра Острога не раз обвиняли в оскорблениях в отношении местных жителей. Так, одна из местных женщин жаловалась в полицию из-за избиения от Ягодки, отмечает hromadske.

Так 29 августа 2024 года в день чествования памяти погибших защитников городской голова якобы пел русские песни в библиотеке, а когда женщина сделала ему замечание, он ударил ее.

Сам Ягодка долго не отвечал на звонки и никак не комментировал обвинения, однако только 24 сентября - почти через месяц после инцидента - он опубликовал сообщение в Facebook с извинениями, оправдывая себя тем, что был выпившим.

В начале сентября местные жители Острога проводили пикет из-за избиения женщины, а также других случаев, когда городской голова, по их словам, оскорблял их и угрожал им.