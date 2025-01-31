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Російська омбудсман розповіла, що українські військові ділилися їжею з жителями Курщини

Тетяна ОлійникП'ятниця, 31 січня 2025, 23:35
Російська омбудсман розповіла, що українські військові ділилися їжею з жителями Курщини
Тетяна Москалькова. Скриншот

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що в Україні не треба бачити тільки "імперію зла" й розповіла, як українські військові ділилися їжею із жителями Курської області.

Джерело: російські медіа із посиланням на виступ Москалькової в Держдумі РФ 30 січня, "Медуза"

Деталі: Москалькова заявила, що розмовляла з жителями Курської області, яких нібито вивезли в Україну, а потім повернули в Росію. Вони розповідали "різне", зазначила Москалькова.

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Зокрема начебто про те, що українські військовослужбовці "приносили їм свою їжу і ділилися останнім".

Омбудсман також заявила, що росіяни не повинні "расчеловечиваться" і бачити в українських бійцях "тільки імперію зла", адже вони "є різні".

Передісторія:

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  • Бої в Курській області Росії розпочалися зранку 6 серпня 2024 року, коли Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Українські війська почали просування вглиб території Росії та за кілька днів контролювали кілька сотень квадратних кілометрів.
  • 12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в наступі, а 14 серпня сказала, що українські війська сформували "буферну санітарну зону" у цілях самооборони. На кінець серпня українські війська контролювали близько 1100 км² Курської області, до кінця 2024 року в результаті російського контрнаступу територія скоротилася до близько 460 км².

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РосіявійнаКурська область
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