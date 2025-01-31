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Российский омбудсмен рассказала, что украинские военные делились едой с жителями Курщины

Татьяна ОлейникПятница, 31 января 2025, 23:35
Российский омбудсмен рассказала, что украинские военные делились едой с жителями Курщины
Татьяна Москалькова. Скриншот

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Украине не надо видеть только "империю зла" и рассказала, как украинские военные делились едой с жителями Курской области.

Источник: российские медиа со ссылкой на выступление Москальковой в Госдуме РФ 30 января, "Медуза"

Детали: Москалькова заявила, что разговаривала с жителями Курской области, которых якобы вывезли в Украину, а затем вернули в Россию. Они рассказывали "разное", отметила Москалькова.

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В частности якобы о том, что украинские военнослужащие "приносили им свою еду и делились последним".

Омбудсман также заявила, что россияне не должны "расчеловечиваться" и видеть в украинских бойцах "только империю зла", ведь они "есть разные".

Предыстория:

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  • Бои в Курской области России начались утром 6 августа 2024 года, когда Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа. Украинские войска начали продвижение вглубь территории России и за несколько дней контролировали несколько сотен квадратных километров.
  • 12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в наступлении, а 14 августа сказали, что украинские войска сформировали "буферную санитарную зону" в целях самообороны. На конец августа украинские войска контролировали около 1100 км² Курской области, к концу 2024 года в результате российского контрнаступления территория сократилась до около 460 км².

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РосcиявойнаКурская область
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