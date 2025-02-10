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Сі Цзіньпін приїде до Москви 9 травня – росЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 10 лютого 2025, 09:00

Глава КНР Сі Цзіньпін планує приїхати до Москви на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву посла РФ у Пекіні Ігоря Моргулова в ефірі телеканалу "Росія-24"

Пряма мова Моргулова: "Глава КНР Сі Цзіньпін прийняв запрошення взяти участь 9 травня в Москві в урочистостях з нагоди 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні".

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Деталі: Він також додав, що Сі запросив главу Кремля Володимира Путіна до Китаю на урочистості з нагоди 80-річчя перемоги китайського народу в антияпонській війні, що відбудуться на початку вересня.

Зазначається, що китайська сторона поки що не коментувала цю інформацію.

Сі ЦзіньпінПутінРосія9 травня
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