Си Цзиньпин приедет в Москву 9 мая – росСМИ

Глава РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в Казани во время саммита БРИКС в октябре 2024 года. Фото с сайта Кремля

Глава КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне 9 мая.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление посла РФ в Пекине Игоря Моргулова в эфире телеканала "Россия-24"

Прямая речь Моргулова: "Глава КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне".

Реклама:

Детали: Он также добавил, что СИ свою очередь пригласил главу Кремля Владимира Путина в Китай на торжества по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне, которые пройдут в начале сентября

Отмечается, что китайская сторона пока не комментировала эту информацию.