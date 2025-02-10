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Росіяни скинули на Краматорськ ФАБ-500: 1 людина загинула, 9 дістали поранення

Ірина БалачукПонеділок, 10 лютого 2025, 10:33
Росіяни скинули на Краматорськ ФАБ-500: 1 людина загинула, 9 дістали поранення
ФОТО КРАМАТОРСЬКОЇ МВА

Одна людина загинула та ще дев’ять дістали порання внаслідок російського удару по Краматорську пізно ввечері 9 лютого.

Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook

Пряма мова очільника МВА: "Пізно ввечері 9 лютого росіяни завдали удару по Краматорську, використовуючи ФАБ-500 з керованим модулем. Під обстріл потрапила густонаселена житлова забудова.

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Постраждали дев'ятеро осіб. Одна людина загинула". 

 
Фото краматорської МВА

Деталі: За словами Гончаренка, ліквідація наслідків обстрілу триває. 

 
Фото краматорської МВА

Він додав, що внаслідок удару постраждали 7 приватних будинків, багатоквартирні будинки, амбулаторія сімейної медицини, освітній заклад та об'єкти торгівлі.

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Фото краматорської МВА

Передісторія: 

  • Раніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок російських обстрілів північних районів Донецької області щонайменше шестеро людей дістали поранення. Було відомо про 4 постраждалих у Костянтинівці та про 2 у Краматорську.

Краматорськжертви
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