Росіяни скинули на Краматорськ ФАБ-500: 1 людина загинула, 9 дістали поранення
Понеділок, 10 лютого 2025, 10:33
Одна людина загинула та ще дев’ять дістали порання внаслідок російського удару по Краматорську пізно ввечері 9 лютого.
Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook
Пряма мова очільника МВА: "Пізно ввечері 9 лютого росіяни завдали удару по Краматорську, використовуючи ФАБ-500 з керованим модулем. Під обстріл потрапила густонаселена житлова забудова.
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Постраждали дев'ятеро осіб. Одна людина загинула".
Деталі: За словами Гончаренка, ліквідація наслідків обстрілу триває.
Він додав, що внаслідок удару постраждали 7 приватних будинків, багатоквартирні будинки, амбулаторія сімейної медицини, освітній заклад та об'єкти торгівлі.
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Передісторія:
- Раніше начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок російських обстрілів північних районів Донецької області щонайменше шестеро людей дістали поранення. Було відомо про 4 постраждалих у Костянтинівці та про 2 у Краматорську.