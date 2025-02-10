Шестеро людей поранено внаслідок російських обстрілів на півночі Донеччини – ОВА
Понеділок, 10 лютого 2025, 01:20
Внаслідок російських обстрілів північних районів Донецької області щонайменше шестеро людей отримали поранення.
Джерело: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Деталі: Філашкін повідомив, що Костянтинівка зазнала чотирьох авіаударів, унаслідок яких поранення отримали четверо людей.
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Пряма мова: "У Краматорську наразі відомо про 2 поранених у приватному будинку, однак остаточні наслідки обстрілу ще належить визначити".
Передісторія:
- 8 лютого російські окупаційні війська завдали чергових ударів по Покровську Донецької області, травм і поранень зазнали двоє людей, ще один чоловік постраждав від атаки ворожого дрона у Покровському районі.
- 6 лютого в Донецькій ОВА повідомили, що на підконтрольній Україні території Донецької області залишається близько 302 тисяч цивільних осіб.