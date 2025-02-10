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Шестеро людей поранено внаслідок російських обстрілів на півночі Донеччини – ОВА

Іван Д'яконовПонеділок, 10 лютого 2025, 01:20
Шестеро людей поранено внаслідок російських обстрілів на півночі Донеччини – ОВА
Ілюстративне фото: Getty Images

Внаслідок російських обстрілів північних районів Донецької області щонайменше шестеро людей отримали поранення.

Джерело: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Філашкін повідомив, що Костянтинівка зазнала чотирьох авіаударів, унаслідок яких поранення отримали четверо людей.

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Пряма мова: "У Краматорську наразі відомо про 2 поранених у приватному будинку, однак остаточні наслідки обстрілу ще належить визначити".

Передісторія: 

  • 8 лютого російські окупаційні війська завдали чергових ударів по Покровську Донецької області, травм і поранень зазнали двоє людей, ще один чоловік постраждав від атаки ворожого дрона у Покровському районі.
  • 6 лютого в Донецькій ОВА повідомили, що на підконтрольній Україні території Донецької області залишається близько 302 тисяч цивільних осіб.

Донецька областьжертви
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