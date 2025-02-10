Россияне сбросили на Краматорск ФАБ-500: 1 человек погиб, 9 ранены

Один человек погиб и еще девять получили ранения в результате российского удара по Краматорску поздно вечером 9 февраля.

Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook, ГСЧС в Telegram и Донецкая областная прокуратура в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Поздно вечером 9 февраля россияне нанесли удар по Краматорску, используя ФАБ-500 с управляемым модулем. Под обстрел попала густонаселенная жилая застройка.

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Пострадали девять человек. Один человек погиб".

ФОТО КРАМАТОРСКОЙ ГВА

Детали: По словам Гончаренко, ликвидация последствий обстрела продолжается.

ФОТО КРАМАТОРСКОЙ ГВА

Он добавил, что в результате удара пострадали 7 частных домов, многоквартирные дома, амбулатория семейной медицины, образовательное учреждение и объекты торговли.

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ФОТО КРАМАТОРСКОЙ ГВА

В ГСЧС уточнили, что тело погибшего мужчины достали из-под завалов.

"От удара загорелся автомобиль: пожарные оперативно потушили пожар. Всего повреждены 7 жилых домов и 2 транспортных средства", – сообщили в ГСЧС.

фото ГСЧС

Дополнено: В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что под завалами в Краматорске погиб 52-летний мужчина.

Всего в результате вечерних ударов РФ по Краматорску и Константиновке в этих населенных пунктах 12 человек получили ранения различной степени тяжести (минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, контузии, рваные раны, ушибы).

"Повреждены 26 частных и многоквартирных домов, 76 гаражей, 24 легковых автомобиля, 7 линий электропередач и газопровод", – подытожили в прокуратуре.

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