Наев: Судить военное руководство во время войны неприемлемо

Бывший командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Украинской правде" прокомментировал судебные разбирательства в отношении бывших командиров, которых подозревают в халатности, из-за чего враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Источник: интервью Наева "Украинской правде"

Прямая речь Наева: "Неприемлемо, что во время ведения войны начинаются судебные процессы над военными руководителями".

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Детали: Экс-командующий при этом обратил внимание на то, что российских командиров за отступление с части оккупированных территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей и за прорыв ВСУ на территорию Курской области не привлекли к уголовной ответственности. "Мы имеем опыт других государств, где так же происходило", - сказал Наев.

"Пожалуйста, если есть претензии, в том числе уголовного порядка, претензии должны быть расследованы и даны ответы. А уместно ли во время войны это делать? Для чего это делается с целью получения истины или, может, по другим причинам?" - задался вопросом экс-командующий.

Отвечая на вопрос о целесообразности обвинений бывших командиров Наев сказал, что надо смотреть в ретроспективе. В частности, он напомнил, что позже направление было усилено дополнительными силами и средствами под контролем главкома Александр Сирьский.

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"Поэтому, кого бы мы ни ставили, без сил и средств один человек не способен был выполнить те задачи", - сказал Наев.

Предыстория:

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины 20 января задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Как сообщили источники УП, речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине , генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине .

, генерал-лейтенанте и полковнике . 21 января суд арестовал Лапина.

22 января Печерский райсуд Киева арестовал на 2 месяца бывшего командира125 отдельной бригады ТрО Артура Горбенко

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