Росіяни біля Часового Яру перегруповуються і готують новий штурм міста – ОТУ "Луганськ"
Понеділок, 10 лютого 2025, 13:52
Російські війська стягують підкріплення та перегруповуються поблизу Часового Яру на Донеччині, готуючись штурмувати місто.
Джерело: речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в телемарафоні
Пряма мова: "Зараз іде період накопичення (російських військ – ред.) на підступах і у самому Часовому Ярі і перегрупування для здійснення в подальшому штурмових дій".
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Деталі: За словами Запорожця, минулого тижня ворог не вів "надто активних" бойових дій, не застосовував бронетехніку, а використовував лише автомобілі та багі. Це свідчить про накопичення сил російською армією для продовження наступу на Часів Яр.
Нагадаємо:
- У червні 2024 року журналісти УП показали, як виглядав Часів Яр після кількох місяців обстрілів.
- 14 січня внаслідок російського артилерійського обстрілу Часового Яру в Донецькій області загинули двоє жінок.