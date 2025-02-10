Росіяни біля Часового Яру перегруповуються і готують новий штурм міста – ОТУ "Луганськ"

Російські війська стягують підкріплення та перегруповуються поблизу Часового Яру на Донеччині, готуючись штурмувати місто.

Джерело: речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в телемарафоні

Пряма мова: "Зараз іде період накопичення (російських військ – ред.) на підступах і у самому Часовому Ярі і перегрупування для здійснення в подальшому штурмових дій".

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Деталі: За словами Запорожця, минулого тижня ворог не вів "надто активних" бойових дій, не застосовував бронетехніку, а використовував лише автомобілі та багі. Це свідчить про накопичення сил російською армією для продовження наступу на Часів Яр.

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