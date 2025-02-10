Россияне возле Часова Яра перегруппировываются и готовят новый штурм города – ОТГ "Луганск"

Российские войска стягивают подкрепление и перегруппировываются вблизи Часова Яра в Донецкой области, готовясь к штурму города.

Источник: спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец в телемарафоне.

Прямая речь: "Сейчас идет период накопления (российских войск – ред.) на подступах и в самом Часовом Яре, а также перегруппировка для последующих штурмовых действий."

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Детали: По словам Запорожца, на прошлой неделе враг не вел "слишком активных" боевых действий, не применял бронетехнику, а использовал только автомобили и багги. Это свидетельствует о накоплении сил российской армии для продолжения наступления на Часов Яр.

Напомним: