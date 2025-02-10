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НАБУ перевіряє дії Умєрова на наявність зловживань

Валентина РоманенкоПонеділок, 10 лютого 2025, 14:16
НАБУ перевіряє дії Умєрова на наявність зловживань
Рустем Умєров. фото з Facebook міністра

Національне антикорупційне бюро у рамках кримінальної справи перевіряє наявність зловживань у діях міністра оборони Рустема Умєрова.

Джерело: директор НАБУ Семен Кривонос під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини: є там склад злочину чи немає, є винні особи чи немає. Я не сказав би, що щодо когось розпочате кримінальне провадження. Воно розпочате за заявою щодо можливих фактів зловживань".

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Що передувало: 25 січня стало відомо, що Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву на міністра оборони Рустема Умєрова на тлі інциденту з керівництвом Агентства оборонних закупівель.

У НАБУ пізніше повідомили, що провадження зареєстрували за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем).

Що передувало: Триває конфлікт міністра оборони Рустема Умєрова з Агенцією оборонних закупівель МОУ. Марина Безрукова, з якою завершився контракт МОУ, стверджує що продовжує обіймати цю посаду, оскільки наглядова рада проголосувала з продовження її контракту.

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МОУ стверджує, що агенцію на законних підставах очолив Арсен Жумаділов.

Умєров РустемНАБУ
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