ЦПК подав заяву до НАБУ щодо Умєрова
Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву про можливе вчинення злочину міністром оборони Рустемом Умєровим за статтею "Зловживання владою або службовим становищем".
Джерело: ЦПК
Деталі: За даними Центру, міністр оборони відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік.
Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували – Тараса Чмута і Юрія Джигиря, (інші члени, незалежні, проголосували проти - ред.).
ЦПК цитує, що "статутом АОЗ передбачено створення Наглядової ради, тобто в Міноборони, як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до п. 7 ч. 1 статті 11–4 Закону "Про управління об’єктами державної власності", така виключна компетенція належить Наглядовій раді".
Дослівно з заяви: "Крім того, стаття 6 закону, що визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, у тому числі й Міноборони, не надає вказаному міністерству прав на узурпацію виключних повноважень Наглядової ради.
Таким чином, рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийняте зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересів Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності".
Передісторія:
- Безрукова стала очільницею "Агенції оборонних закупівель" у січні 2024 року. У кінці тижня у неї закінчується контракт.
- У своїй колонці на УП Безрукова, підбиваючи підсумки роботи Агенції у 2024 році, повідомила, що в грудні запрацювала Наглядова рада АОЗ, до якої увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.
- Виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк повідомила, що Міністр оборони України Рустем Умєров у вересні 2024 року планував звільнити Безрукову і призначити на цю посаду нардепку від партії "Голос" Олександру Устінову.
- За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено очільника ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова.
- Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".
- Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов'язки.