ЦПК подав заяву до НАБУ щодо Умєрова

Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву про можливе вчинення злочину міністром оборони Рустемом Умєровим за статтею "Зловживання владою або службовим становищем".

Джерело: ЦПК

Деталі: За даними Центру, міністр оборони відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік.

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Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували – Тараса Чмута і Юрія Джигиря, (інші члени, незалежні, проголосували проти - ред.).

ЦПК цитує, що "статутом АОЗ передбачено створення Наглядової ради, тобто в Міноборони, як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до п. 7 ч. 1 статті 11–4 Закону "Про управління об’єктами державної власності", така виключна компетенція належить Наглядовій раді".

Дослівно з заяви: "Крім того, стаття 6 закону, що визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, у тому числі й Міноборони, не надає вказаному міністерству прав на узурпацію виключних повноважень Наглядової ради.

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Таким чином, рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийняте зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересів Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності".

Передісторія: