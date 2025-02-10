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НАБУ проверяет действия Умерова на наличие злоупотреблений

Валентина РоманенкоПонедельник, 10 февраля 2025, 14:16
НАБУ проверяет действия Умерова на наличие злоупотреблений
Рустем Умеров. фото из Facebook министра

Национальное антикоррупционное бюро в рамках уголовного дела проверяет наличие злоупотреблений в действиях министра обороны Рустема Умерова.

Источник: директор НАБУ Семен Кривонос во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства: есть там состав преступления или нет, есть виновные лица или нет. Я не сказал бы, что в отношении кого-то начато уголовное производство. Оно начато по заявлению о возможных фактах злоупотреблений".

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Что предшествовало: 25 января стало известно, что Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление на министра обороны Рустема Умерова на фоне инцидента с руководством Агентства оборонных закупок.

В НАБУ позже сообщили, что производство зарегистрировали по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением).

Что предшествовало: Продолжается конфликт министра обороны Рустема Умерова с Агентством оборонных закупок МОУ. Марина Безрукова, с которой завершился контракт МОУ, утверждает, что продолжает занимать эту должность, поскольку наблюдательный совет проголосовал за продление ее контракта.

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МОУ утверждает, что агентство на законных основаниях возглавил Арсен Жумадилов.

Умеров РустемНАБУ
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