Уповноважений: Стало вдвічі менше каналів, що показують телемарафон новин

Моніторинг загальнонаціонального телевізійного мовлення у грудні 2024 року показав, що кількість каналів, які транслюють телемарафон "Єдині новини #UАразом", скоротилася з одинадцяти до шести.

Джерело: повідомлення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя

Дослівно: "Також зафіксовано зміни у форматі телевізійного мовлення - кількість каналів, які транслюють загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини #UАразом", скоротилася з одинадцяти до шести. Натомість збільшилася частка каналів, що створюють власний інформаційно-аналітичний контент, а також тих, що повернулися до розважального формату мовлення.

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Такі зміни відображають як вплив нового законодавства, так і зміну запитів глядацької аудиторії, яка потребує більш різноманітного контенту в умовах тривалої війни".

Передісторія: