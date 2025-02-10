Уповноважений: Стало вдвічі менше каналів, що показують телемарафон новин
Моніторинг загальнонаціонального телевізійного мовлення у грудні 2024 року показав, що кількість каналів, які транслюють телемарафон "Єдині новини #UАразом", скоротилася з одинадцяти до шести.
Джерело: повідомлення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя
Дослівно: "Також зафіксовано зміни у форматі телевізійного мовлення - кількість каналів, які транслюють загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини #UАразом", скоротилася з одинадцяти до шести. Натомість збільшилася частка каналів, що створюють власний інформаційно-аналітичний контент, а також тих, що повернулися до розважального формату мовлення.
Такі зміни відображають як вплив нового законодавства, так і зміну запитів глядацької аудиторії, яка потребує більш різноманітного контенту в умовах тривалої війни".
Передісторія:
- У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що поки у країні йде війна, марафон "Єдині новини" продовжуватиме свою роботу.
- 15 січня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило, що не може впливати на показ у телемарафоні "Єдині новини" сюжетів про недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів.
- У держбюджеті на 2024 рік уряд заклав на фінансування марафону "Єдині новини" 593,6 мільйона гривень.
- Державним бюджетом на 2025 рік на телемарафон разом з системою іномовлення та Укрінформом передбачили 1,51 млрд гривень. З них на контент для марафону "Єдині новини" передбачено таку саму суму, як і в 2024 році - 593,6 мільйона грн.
- Як працює телемарафон "Українська правда" писала ось тут.