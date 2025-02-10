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Уповноважений: Стало вдвічі менше каналів, що показують телемарафон новин

Олександр ШумілінПонеділок, 10 лютого 2025, 15:25
Уповноважений: Стало вдвічі менше каналів, що показують телемарафон новин
Фото: Детектор медіа

Моніторинг загальнонаціонального телевізійного мовлення у грудні 2024 року показав, що кількість каналів, які транслюють телемарафон "Єдині новини #UАразом", скоротилася з одинадцяти до шести.

Джерело: повідомлення уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя

Дослівно: "Також зафіксовано зміни у форматі телевізійного мовлення - кількість каналів, які транслюють загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини #UАразом", скоротилася з одинадцяти до шести. Натомість збільшилася частка каналів, що створюють власний інформаційно-аналітичний контент, а також тих, що повернулися до розважального формату мовлення.

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Такі зміни відображають як вплив нового законодавства, так і зміну запитів глядацької аудиторії, яка потребує більш різноманітного контенту в умовах тривалої війни".

Передісторія:

  • У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що поки у країні йде війна, марафон "Єдині новини" продовжуватиме свою роботу.
  • 15 січня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило, що не може впливати на показ у телемарафоні "Єдині новини" сюжетів про недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів.
  • У держбюджеті на 2024 рік уряд заклав на фінансування марафону "Єдині новини" 593,6 мільйона гривень.
  • Державним бюджетом на 2025 рік на телемарафон разом з системою іномовлення та Укрінформом передбачили 1,51 млрд гривень. З них на контент для марафону "Єдині новини" передбачено таку саму суму, як і в 2024 році - 593,6 мільйона грн.
  • Як працює телемарафон "Українська правда" писала ось тут.

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