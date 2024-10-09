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Поки триває війна, буде марафон "Єдині новини" – Точицький

Ірина БалачукСереда, 9 жовтня 2024, 14:10
Поки триває війна, буде марафон Єдині новини – Точицький
Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Фото з сайту Мінкультури

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що поки у країні йде війна, марафон "Єдині новини" продовжуватиме свою роботу.

Джерело: Точицький в інтерв’ю Голосу Америки

Пряма мова міністра: "Я казав і кажу, що поки є війна, нам потрібен Єдиний марафон. Він потрібен для того, щоб ми робили єдині підходи, які будуть розбивати пропаганду, яку робить Російська Федерація стосовно нас".

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Деталі: Він додав, що мав зустріч з колегами з різних каналів і вони під час розмови дійшли до того, що "це має бути проєкт більш освітнього характеру, де ми будемо більше пояснювати, наприклад, що є українська культура, що ми плануємо робити, щоб її зберегти".

Міністр також запевняє, що і в марафоні, і в діяльності Мінкультури немає жодної цензури.

"Якщо в тих самих Єдиних новинах відбувається, скажімо, розмова з тим чи іншим гостем, я не бачу і не пам'ятаю, щоб хтось спеціально запрошував або ж не запрошував того чи іншого спікера. У своїй роботі я від початку спілкуюся як з більшістю у політиці, так і з меншістю", – сказав Точицький.

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Він ще раз наголосив, що "поки йде війна, Єдині новини будуть", але додав, що це має бути "більш якісний продукт, щоб це було цікаво".

"Нам дуже важливо створити справді стратегічній комунікації сьогодення, не лише для зовнішнього світу, а й всередині. І без реального обговорення процесів, які відбуваються, буде доволі складно виграти цю війну", – підсумував Точицький.

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