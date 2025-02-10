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Уполномоченный: Стало вдвое меньше каналов, показывающих телемарафон новостей

Александр ШумилинПонедельник, 10 февраля 2025, 15:25
Уполномоченный: Стало вдвое меньше каналов, показывающих телемарафон новостей
Фото: Детектор медиа

Мониторинг общенационального телевизионного вещания в декабре 2024 года показал, что количество каналов, транслирующих телемарафон "Единые новости #UАразом", сократилось с одиннадцати до шести.

Источник: сообщение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня

Дословно: "Также зафиксированы изменения в формате телевизионного вещания - количество каналов, транслирующих общенациональный телемарафон „Единые новости #UАразом", сократилось с одиннадцати до шести. Зато увеличилась доля каналов, создающих собственный информационно-аналитический контент, а также тех, которые вернулись к развлекательному формату вещания.

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Такие изменения отражают как влияние нового законодательства, так и изменение запросов зрительской аудитории, которая требует более разнообразного контента в условиях длительной войны".

Предыстория:

  • В октябре 2024 года министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что пока в стране идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.
  • 15 января Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что не может влиять на показ в телемарафоне "Единые новости" сюжетов о недоказательной медицине, эзотерических практиках, нумерологии и экстрасенсах.
  • В госбюджете на 2024 год правительство заложило на финансирование марафона "Единые новости" 593,6 миллиона гривен.
  • Государственным бюджетом на 2025 год на телемарафон вместе с системой иновещания и Укринформом предусмотрели 1,51 млрд гривен. Из них на контент для марафона "Единые новости" предусмотрена такая же сумма, как и в 2024 году - 593,6 миллиона грн.
  • Как работает телемарафон "Украинская правда" писала вот здесь.

телевидениеМинкультуры
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