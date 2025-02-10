Уполномоченный: Стало вдвое меньше каналов, показывающих телемарафон новостей
Мониторинг общенационального телевизионного вещания в декабре 2024 года показал, что количество каналов, транслирующих телемарафон "Единые новости #UАразом", сократилось с одиннадцати до шести.
Источник: сообщение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня
Дословно: "Также зафиксированы изменения в формате телевизионного вещания - количество каналов, транслирующих общенациональный телемарафон „Единые новости #UАразом", сократилось с одиннадцати до шести. Зато увеличилась доля каналов, создающих собственный информационно-аналитический контент, а также тех, которые вернулись к развлекательному формату вещания.
Такие изменения отражают как влияние нового законодательства, так и изменение запросов зрительской аудитории, которая требует более разнообразного контента в условиях длительной войны".
Предыстория:
- В октябре 2024 года министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что пока в стране идет война, марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу.
- 15 января Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что не может влиять на показ в телемарафоне "Единые новости" сюжетов о недоказательной медицине, эзотерических практиках, нумерологии и экстрасенсах.
- В госбюджете на 2024 год правительство заложило на финансирование марафона "Единые новости" 593,6 миллиона гривен.
- Государственным бюджетом на 2025 год на телемарафон вместе с системой иновещания и Укринформом предусмотрели 1,51 млрд гривен. Из них на контент для марафона "Единые новости" предусмотрена такая же сумма, как и в 2024 году - 593,6 миллиона грн.
- Как работает телемарафон "Украинская правда" писала вот здесь.