Уполномоченный: Стало вдвое меньше каналов, показывающих телемарафон новостей

Мониторинг общенационального телевизионного вещания в декабре 2024 года показал, что количество каналов, транслирующих телемарафон "Единые новости #UАразом", сократилось с одиннадцати до шести.

Источник: сообщение уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня

Дословно: "Также зафиксированы изменения в формате телевизионного вещания - количество каналов, транслирующих общенациональный телемарафон „Единые новости #UАразом", сократилось с одиннадцати до шести. Зато увеличилась доля каналов, создающих собственный информационно-аналитический контент, а также тех, которые вернулись к развлекательному формату вещания.

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Такие изменения отражают как влияние нового законодательства, так и изменение запросов зрительской аудитории, которая требует более разнообразного контента в условиях длительной войны".

Предыстория: