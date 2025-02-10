Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Тисяча архівних справ постраждала через російський удар по Дніпропетровщині 

Анастасія ПроцПонеділок, 10 лютого 2025, 18:32
Тисяча архівних справ постраждала через російський удар по Дніпропетровщині 
ФОТО:  МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЙ УКРАЇНИ

У ніч на 8 лютого російські війська атакували Межівський архів у Дніпропетровській області, пошкодивши 10% його колекції – приблизно 1 000 архівних справ.

Джерело: Міністерство юстицій України

Дослівно: "Ворожі дрони атакували Межівський архів на Дніпропетровщині, пошкодивши 10% архівної колекції – приблизно 1 000 справ". 

Реклама:
 
фото:  Міністерство юстицій України

Деталі: Повідомляється, що внаслідок удару виникла пожежа. У будівли вибило вікна, знищено техніку, меблі та частину документів Національного архівного фонду. Люди не постраждали.

 
фото:  Міністерство юстицій України

У відомстві зазначили, що для надання допомоги підрозділу можна звертатися до директора Держархіву Дніпропетровської області Михайла Постолова.

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • Від вечора 7 лютого російські окупанти атакували Україну 139-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 67 дронів вдалося знищити, ще 71 був локаційно втрачений.
  • У Повітряних силах додали, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

Дніпропетровська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоССО влучно відпрацювали по ворогу: мінус техніка і 14 окупантів
Пара з Німеччини отримала довічний строк за вбивство українок, щоб викрасти немовля
В ЄС рекомендують Україні пом'якшити воєнний стан
Підозрюваний у вбивстві українських військових в Німеччині росіянин визнав свою провину
Уповноважений: Стало вдвічі менше каналів, що показують телемарафон новин
фотоПарк "бойових пташок" поповниться новинками: МОУ презентує дрон Baton
Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни гатили по Нікопольщині: пошкодили 2 підприємства, 20 будинків і магазин
Росіяни без упину атакують Нікопольщину: четверо постраждалих
Вибух біля ТЦК у Павлограді: правоохоронці затримали 3 підривників
Останні новини
19:25
Зеленський заявив, що представники команди Трампа цього тижня приїдуть у Київ
19:22
Аптечні мережі готові зменшити вартість ліків – профільна асоціація
19:19
Фіцо написав Маску листа, щоб подякувати за ліквідацію USAID
19:08
фотоОперація "Чисте місто" в Києві: під час обшуків слідство знайшло мільйони доларів
19:03
Ціна золота вперше злетіла вище $2 900 на тлі погроз Трампа
19:03
На Буковині від ускладнень кору померла 10-річна дитина: у неї не було щеплення
18:58
CNN: Спецпредставник Трампа приїде до України 20 лютого
18:43
OpenAI закінчує розробку власного чипа для штучного інтелекту
18:35
відеоССО влучно відпрацювали по ворогу: мінус техніка і 14 окупантів
18:34
Премʼєр Франції пережив ще один вотум недовіри
Усі новини...
Реклама:
Реклама: