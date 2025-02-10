Тисяча архівних справ постраждала через російський удар по Дніпропетровщині
Понеділок, 10 лютого 2025, 18:32
У ніч на 8 лютого російські війська атакували Межівський архів у Дніпропетровській області, пошкодивши 10% його колекції – приблизно 1 000 архівних справ.
Джерело: Міністерство юстицій України
Дослівно: "Ворожі дрони атакували Межівський архів на Дніпропетровщині, пошкодивши 10% архівної колекції – приблизно 1 000 справ".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок удару виникла пожежа. У будівли вибило вікна, знищено техніку, меблі та частину документів Національного архівного фонду. Люди не постраждали.
У відомстві зазначили, що для надання допомоги підрозділу можна звертатися до директора Держархіву Дніпропетровської області Михайла Постолова.
Що передувало:
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- Від вечора 7 лютого російські окупанти атакували Україну 139-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 67 дронів вдалося знищити, ще 71 був локаційно втрачений.
- У Повітряних силах додали, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.