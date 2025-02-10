Тисяча архівних справ постраждала через російський удар по Дніпропетровщині 

У ніч на 8 лютого російські війська атакували Межівський архів у Дніпропетровській області, пошкодивши 10% його колекції – приблизно 1 000 архівних справ.

Джерело: Міністерство юстицій України

Дослівно: "Ворожі дрони атакували Межівський архів на Дніпропетровщині, пошкодивши 10% архівної колекції – приблизно 1 000 справ".

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фото: Міністерство юстицій України

Деталі: Повідомляється, що внаслідок удару виникла пожежа. У будівли вибило вікна, знищено техніку, меблі та частину документів Національного архівного фонду. Люди не постраждали.

фото: Міністерство юстицій України

У відомстві зазначили, що для надання допомоги підрозділу можна звертатися до директора Держархіву Дніпропетровської області Михайла Постолова.

Що передувало:

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