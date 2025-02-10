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Тысяча архивных дел пострадала из-за российского удара по Днепропетровщине

Анастасия ПроцПонедельник, 10 февраля 2025, 18:32
Тысяча архивных дел пострадала из-за российского удара по Днепропетровщине
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

В ночь на 8 февраля российские войска атаковали Межевский архив в Днепропетровской области, повредив 10% его коллекции – примерно 1 000 архивных дел.

Источник: Министерство юстиции Украины

Дословно: "Вражеские дроны атаковали Межевский архив на Днепропетровщине, повредив 10% архивной коллекции – примерно 1 000 дел".

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фото:  Министерство юстиции Украины

Детали: Сообщается, что в результате удара возник пожар. В здании выбило окна, уничтожена техника, мебель и часть документов Национального архивного фонда. Люди не пострадали.

 
фото:  Министерство юстиции Украины

В ведомстве отметили, что для оказания помощи подразделению можно обращаться к директору Госархива Днепропетровской области Михаилу Постолову.

Что предшествовало:

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  • С вечера 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину 139-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 67 дронов удалось уничтожить, еще 71 был локально потерян.
  • В Воздушных силах добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина.

Днепропетровская область
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