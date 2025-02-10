Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

CNN: Спецпредставник Трампа приїде до України 20 лютого

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 10 лютого 2025, 18:58
CNN: Спецпредставник Трампа приїде до України 20 лютого
Кіт Келлог. Фото - Getty Images

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде з візитом до України наступного тижня.

Джерело: телеканалу CNN повідомили джерела в українському уряді, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними джерела телеканалу, візит Келлога запланований на четвер, 20 лютого.

Реклама:

Телеканал не наводить жодних інших подробить щодо візиту представника Трампа.

Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході якої йшлося і про його майбітній візит.

Варто зазначити, що Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого. 

РЕКЛАМА:

Президент Володимир Зеленський казав, що очікує візиту Кіта Келлога та його команди в Україну найближчим часом.

Нещодавно спецпосланник Трампа говорив, що США вже мають "гарний, надійний план" для завершення війни в Україні.

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоССО влучно відпрацювали по ворогу: мінус техніка і 14 окупантів
Пара з Німеччини отримала довічний строк за вбивство українок, щоб викрасти немовля
В ЄС рекомендують Україні пом'якшити воєнний стан
Підозрюваний у вбивстві українських військових в Німеччині росіянин визнав свою провину
Уповноважений: Стало вдвічі менше каналів, що показують телемарафон новин
фотоПарк "бойових пташок" поповниться новинками: МОУ презентує дрон Baton
Усі новини...
Трамп
Зеленський заявив, що представники команди Трампа цього тижня приїдуть у Київ
Після зазіхань Трампа на Гренландію у Данії збирають гроші на "купівлю" Каліфорнії
Трамп анонсував "дзеркальні мита" щодо інших країн: що передбачають
Останні новини
19:25
Зеленський заявив, що представники команди Трампа цього тижня приїдуть у Київ
19:22
Аптечні мережі готові зменшити вартість ліків – профільна асоціація
19:19
Фіцо написав Маску листа, щоб подякувати за ліквідацію USAID
19:08
фотоОперація "Чисте місто" в Києві: під час обшуків слідство знайшло мільйони доларів
19:03
Ціна золота вперше злетіла вище $2 900 на тлі погроз Трампа
19:03
На Буковині від ускладнень кору померла 10-річна дитина: у неї не було щеплення
18:58
CNN: Спецпредставник Трампа приїде до України 20 лютого
18:43
OpenAI закінчує розробку власного чипа для штучного інтелекту
18:35
відеоССО влучно відпрацювали по ворогу: мінус техніка і 14 окупантів
18:34
Премʼєр Франції пережив ще один вотум недовіри
Усі новини...
Реклама:
Реклама: