CNN: Спецпредставник Трампа приїде до України 20 лютого
Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде з візитом до України наступного тижня.
Джерело: телеканалу CNN повідомили джерела в українському уряді, пише "Європейська правда"
Деталі: За даними джерела телеканалу, візит Келлога запланований на четвер, 20 лютого.
Телеканал не наводить жодних інших подробить щодо візиту представника Трампа.
Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході якої йшлося і про його майбітній візит.
Варто зазначити, що Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого.
Президент Володимир Зеленський казав, що очікує візиту Кіта Келлога та його команди в Україну найближчим часом.
Нещодавно спецпосланник Трампа говорив, що США вже мають "гарний, надійний план" для завершення війни в Україні.