CNN: Спецпредставитель Трампа приедет в Украину 20 февраля
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет с визитом в Украину на следующей неделе.
Источник: телеканалу CNN сообщили источники в украинском правительстве, пишет "Европейская правда"
Детали: По данным источника телеканала, визит Келлога запланирован на четверг, 20 февраля.
Телеканал не приводит никаких других подробностей относительно визита представителя Трампа.
Недавно Келлог говорил по телефону с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, в ходе разговора речь шла и о его будущем визите.
Стоит отметить, что Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Президент Владимир Зеленский говорил, что ожидает визита Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время.
Недавно спецпосланник Трампа говорил, что США уже имеют "хороший, надежный план " для завершения войны в Украине.