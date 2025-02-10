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CNN: Спецпредставитель Трампа приедет в Украину 20 февраля

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникПонедельник, 10 февраля 2025, 18:58
CNN: Спецпредставитель Трампа приедет в Украину 20 февраля
Кит Келлог. Фото - Getty Images

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет с визитом в Украину на следующей неделе.

Источник: телеканалу CNN сообщили источники в украинском правительстве, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным источника телеканала, визит Келлога запланирован на четверг, 20 февраля.

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Телеканал не приводит никаких других подробностей относительно визита представителя Трампа.

Недавно Келлог говорил по телефону с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, в ходе разговора речь шла и о его будущем визите.

Стоит отметить, что Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

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Президент Владимир Зеленский говорил, что ожидает визита Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время.

Недавно спецпосланник Трампа говорил, что США уже имеют "хороший, надежный план " для завершения войны в Украине.

ТрампСША
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