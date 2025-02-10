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Зеленський заявив, що представники команди Трампа цього тижня приїдуть у Київ

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 лютого 2025, 19:25
Зеленський заявив, що представники команди Трампа цього тижня приїдуть у Київ
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну.

Джерело: Зеленський заявив під час спільного з Президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо спілкування з представниками ЗМІ, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей. Безумовно, можуть бути різні думки, але (має бути) спільне бачення головних речей – як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. На цьому тижні будуть деякі серйозні люди із команди Президента Трампа у нас, в Україні, ще до Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, в мене буде там ряд зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США".

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Що передувало:

  • Раніше у понеділок телеканал CNN з посиланням на джерела в українському уряді повідомив, що спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде з візитом до України наступного тижня.
  • Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході розмови йшлося і про його майбутній візит.
  • Варто зазначити, що Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого. 

ЗеленськийТрампСША
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