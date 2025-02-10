Зеленський заявив, що представники команди Трампа цього тижня приїдуть у Київ
Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну.
Джерело: Зеленський заявив під час спільного з Президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо спілкування з представниками ЗМІ, передає "Укрінформ"
Пряма мова: "Сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей. Безумовно, можуть бути різні думки, але (має бути) спільне бачення головних речей – як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. На цьому тижні будуть деякі серйозні люди із команди Президента Трампа у нас, в Україні, ще до Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, в мене буде там ряд зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США".
Що передувало:
- Раніше у понеділок телеканал CNN з посиланням на джерела в українському уряді повідомив, що спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде з візитом до України наступного тижня.
- Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході розмови йшлося і про його майбутній візит.
- Варто зазначити, що Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, що пройде з 14 по 16 лютого.