Зеленський заявив, що представники команди Трампа цього тижня приїдуть у Київ

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну.

Джерело: Зеленський заявив під час спільного з Президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо спілкування з представниками ЗМІ, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей. Безумовно, можуть бути різні думки, але (має бути) спільне бачення головних речей – як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. На цьому тижні будуть деякі серйозні люди із команди Президента Трампа у нас, в Україні, ще до Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, в мене буде там ряд зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США".

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