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Зеленский заявил, что представители команды Трампа на этой неделе приедут в Киев

Татьяна ОлейникПонедельник, 10 февраля 2025, 19:25
Зеленский заявил, что представители команды Трампа на этой неделе приедут в Киев
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе, еще до начала Мюнхенской конференции по безопасности, представители команды Президента США Дональда Трампа посетят Украину.

Источник: Зеленский заявил во время совместного с Президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо общения с представителями СМИ, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Сегодня важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на общем видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но (должно быть) общее видение главных вещей – как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды Президента Трампа у нас, в Украине, еще до Мюнхенской конференции. Затем будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в частности с вице-президентом США".

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Что предшествовало:

  • Ранее в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет с визитом в Украину на следующей неделе.
  • Стоит отметить, что Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
  • Президент Владимир Зеленский говорил, что ожидает визита Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время.

ЗеленскийТрампСША
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