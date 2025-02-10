Зеленский заявил, что представители команды Трампа на этой неделе приедут в Киев
Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе, еще до начала Мюнхенской конференции по безопасности, представители команды Президента США Дональда Трампа посетят Украину.
Источник: Зеленский заявил во время совместного с Президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо общения с представителями СМИ, передает "Укринформ"
Прямая речь: "Сегодня важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на общем видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но (должно быть) общее видение главных вещей – как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды Президента Трампа у нас, в Украине, еще до Мюнхенской конференции. Затем будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в частности с вице-президентом США".
Что предшествовало:
- Ранее в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет с визитом в Украину на следующей неделе.
- Стоит отметить, что Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
- Президент Владимир Зеленский говорил, что ожидает визита Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время.