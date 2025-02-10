ХАМАС приостановил освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения

ХАМАС сообщил об отмене запланированного на 15 февраля освобождения заложников из-за нарушения договоренностей со стороны Израиля.

Источник: The Jerusalem Post

Детали: В своем заявлении ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий соглашения, в частности в задержке возвращения перемещенных лиц на север и блокировании гуманитарных поставок в сектор Газа.

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В издании отмечают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации с руководителями силовых ведомств.

Один израильский чиновник сообщил The Jerusalem Post, что, по его мнению, последнее заявление ХАМАСа не является попыткой сорвать соглашение. Другой официальный представитель назвал обвинения группировки в нарушении режима прекращения огня "фейковыми" и предположил, что ХАМАС пытается снова актуализировать переговоры о второй фазе договоренностей.

Что предшествовало:

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25 января ЦАХАЛ сообщил, что четыре заложницы были переданы ХАМАСом при посредничестве Красного креста и пересекли израильскую территорию.

19 января ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.

Предыстория: