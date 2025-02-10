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ХАМАС приостановил освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения

Анастасия ПроцПонедельник, 10 февраля 2025, 19:39
ХАМАС приостановил освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения
Иллюстративное фото: Getty Images

ХАМАС сообщил об отмене запланированного на 15 февраля освобождения заложников из-за нарушения договоренностей со стороны Израиля.

Источник: The Jerusalem Post

Детали: В своем заявлении ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий соглашения, в частности в задержке возвращения перемещенных лиц на север и блокировании гуманитарных поставок в сектор Газа.

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В издании отмечают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации с руководителями силовых ведомств.

Один израильский чиновник сообщил The Jerusalem Post, что, по его мнению, последнее заявление ХАМАСа не является попыткой сорвать соглашение. Другой официальный представитель назвал обвинения группировки в нарушении режима прекращения огня "фейковыми" и предположил, что ХАМАС пытается снова актуализировать переговоры о второй фазе договоренностей.

Что предшествовало:

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  • 25 января ЦАХАЛ сообщил, что четыре заложницы были переданы ХАМАСом при посредничестве Красного креста и пересекли израильскую территорию.
  • 19 января ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.

Предыстория: 

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
  • 19 января Израиль заявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе после того, как ХАМАС передал список из трех заложниц, которые должны быть освобождены в воскресенье.

ХАМАСИзраиль
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