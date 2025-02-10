ХАМАС приостановил освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения
ХАМАС сообщил об отмене запланированного на 15 февраля освобождения заложников из-за нарушения договоренностей со стороны Израиля.
Источник: The Jerusalem Post
Детали: В своем заявлении ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий соглашения, в частности в задержке возвращения перемещенных лиц на север и блокировании гуманитарных поставок в сектор Газа.
В издании отмечают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации с руководителями силовых ведомств.
Один израильский чиновник сообщил The Jerusalem Post, что, по его мнению, последнее заявление ХАМАСа не является попыткой сорвать соглашение. Другой официальный представитель назвал обвинения группировки в нарушении режима прекращения огня "фейковыми" и предположил, что ХАМАС пытается снова актуализировать переговоры о второй фазе договоренностей.
Что предшествовало:
- 25 января ЦАХАЛ сообщил, что четыре заложницы были переданы ХАМАСом при посредничестве Красного креста и пересекли израильскую территорию.
- 19 января ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.
Предыстория:
- 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
- 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
- 19 января Израиль заявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе после того, как ХАМАС передал список из трех заложниц, которые должны быть освобождены в воскресенье.