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Вибух біля ТЦК у Павлограді: підозрюваних взяли під варту без права на заставу

Анастасія ПроцПонеділок, 10 лютого 2025, 20:50
Вибух біля ТЦК у Павлограді: підозрюваних взяли під варту без права на заставу
фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

10 лютого трьом підозрюваним у вчиненні теракту в будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "За клопотанням прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону  трьом громадянам, підозрюваним у вибухах біля адмінбудівлі Павлоградського РТЦК та СП, обрані запобіжні заходи  – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Слідство триває".

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Передісторія:

  • Увечері 2 лютого біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух, тоді повідомлялось про пораненого військовослужбовця.
  • 5 лютого повідомили, що СБУ та Нацполіція затримали трьох завербованих РФ чоловіків, які влаштували вибух біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області, у результаті чого осколкове поранення отримав 24-річний військовослужбовець.
  • Зазначалось, що завербовані РФ зловмисники  чоловіки віком 21 і 22 роки, які шукали "легкі" заробітки на телеграм-каналах.

ТЦКДніпропетровська область
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