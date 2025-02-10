Вибух біля ТЦК у Павлограді: підозрюваних взяли під варту без права на заставу

10 лютого трьом підозрюваним у вчиненні теракту в будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "За клопотанням прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону трьом громадянам, підозрюваним у вибухах біля адмінбудівлі Павлоградського РТЦК та СП, обрані запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Слідство триває".

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Передісторія: