Вибух біля ТЦК у Павлограді: підозрюваних взяли під варту без права на заставу
Понеділок, 10 лютого 2025, 20:50
10 лютого трьом підозрюваним у вчиненні теракту в будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Дослівно: "За клопотанням прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону трьом громадянам, підозрюваним у вибухах біля адмінбудівлі Павлоградського РТЦК та СП, обрані запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Слідство триває".
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Передісторія:
- Увечері 2 лютого біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух, тоді повідомлялось про пораненого військовослужбовця.
- 5 лютого повідомили, що СБУ та Нацполіція затримали трьох завербованих РФ чоловіків, які влаштували вибух біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області, у результаті чого осколкове поранення отримав 24-річний військовослужбовець.
- Зазначалось, що завербовані РФ зловмисники – чоловіки віком 21 і 22 роки, які шукали "легкі" заробітки на телеграм-каналах.