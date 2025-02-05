Вибух біля ТЦК у Павлограді: правоохоронці затримали 3 підривників

СБУ та Нацполіція протягом доби затримали трьох завербованих РФ чоловіків, які влаштували вибух біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області, у результаті чого осколкове поранення отримав 24-річний військовослужбовець.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, мешканець м. Павлоград, виконуючи завдання та інструкції представника спецслужб РФ, виготовив саморобний вибуховий пристрій і залишив його у визначеному місці. Через деякий час до міста приїхали двоє одеситів, яких також завербували спецслужби РФ. Вони забрали цей вибуховий пристрій та перемістили його до будівлі Павлоградського РТЦК та СП. Там підозрювані привели вибухівку в дію. Під час теракту вони фіксували все на відео для того, щоб відзвітувати перед своїми кураторами".

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Деталі: Повідомляється, що завербовані РФ зловмисники - чоловіки віком 21 і 22 роки, які шукали "легкі" заробітки на телеграм-каналах.

Також встановлено, що підозрювані готувались до здійснення терористичного акту у іншому місці.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

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Що було раніше: Увечері 2 лютого біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух, тоді повідомлялось про пораненого військовослужбовця.

Передісторія: