Вибух біля ТЦК у Павлограді: правоохоронці затримали 3 підривників
СБУ та Нацполіція протягом доби затримали трьох завербованих РФ чоловіків, які влаштували вибух біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області, у результаті чого осколкове поранення отримав 24-річний військовослужбовець.
Дослівно: "За даними слідства, мешканець м. Павлоград, виконуючи завдання та інструкції представника спецслужб РФ, виготовив саморобний вибуховий пристрій і залишив його у визначеному місці. Через деякий час до міста приїхали двоє одеситів, яких також завербували спецслужби РФ. Вони забрали цей вибуховий пристрій та перемістили його до будівлі Павлоградського РТЦК та СП. Там підозрювані привели вибухівку в дію. Під час теракту вони фіксували все на відео для того, щоб відзвітувати перед своїми кураторами".
Деталі: Повідомляється, що завербовані РФ зловмисники - чоловіки віком 21 і 22 роки, які шукали "легкі" заробітки на телеграм-каналах.
Також встановлено, що підозрювані готувались до здійснення терористичного акту у іншому місці.
Правоохоронці затримали підозрюваних. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Що було раніше: Увечері 2 лютого біля будівлі районного ТЦК та СП у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух, тоді повідомлялось про пораненого військовослужбовця.
Передісторія:
- 1 лютого у будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП вдень стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.
- 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше в поліції повідомили про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".
- Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий відреагував на напади на військових ТЦК, за його словами, це червона лінія, яку не можна перетинати. Він закликає до жорсткої реакції влади та покарання для вбивць.
- Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив про неприпустимість насильства щодо військовослужбовців ТЦК та розраховує на розслідування злочинів і покарання винних.