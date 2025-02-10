Взрыв возле ТЦК в Павлограде: подозреваемых взяли под стражу без права на залог

10 февраля трем подозреваемым в совершении теракта в здании ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области избрали меры пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "По ходатайству прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона трем гражданам, подозреваемым во взрывах возле админздания Павлоградского РТЦК и СП, избраны меры пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога. Следствие продолжается".

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