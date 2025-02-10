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Взрыв возле ТЦК в Павлограде: подозреваемых взяли под стражу без права на залог

Анастасия ПроцПонедельник, 10 февраля 2025, 20:50
Взрыв возле ТЦК в Павлограде: подозреваемых взяли под стражу без права на залог
фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура

10 февраля трем подозреваемым в совершении теракта в здании ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области избрали меры пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно: "По ходатайству прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона трем гражданам, подозреваемым во взрывах возле админздания Павлоградского РТЦК и СП, избраны меры пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога. Следствие продолжается".

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Предыстория:

  • Вечером 2 февраля возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв, тогда сообщалось о раненом военнослужащем.
  • 5 февраля сообщили, что СБУ и Нацполиция задержали трех завербованных РФ мужчин, которые устроили взрыв у здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий.
  • Отмечалось, что завербованные РФ злоумышленники - мужчины в возрасте 21 и 22 года, которые искали "легкие" заработки на телеграмм-каналах.

ТЦКДнепропетровская область
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