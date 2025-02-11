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Трамп анонсував розмову із Зеленським цього тижня

Іван Д'яконовВівторок, 11 лютого 2025, 06:26
Трамп анонсував розмову із Зеленським цього тижня
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що цього тижня проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським та анонсував скорий візит спеціального представника з питань України й Росії.

Джерело: RFE/RL

Деталі: Заява Трампа прозвучала на тлі підготовки до Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Білий дім направить до Мюнхена спеціального представника з питань України та Росії Кіта Келлога, який планує особисту зустріч із Зеленським на полях конференції.

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У зустрічах також візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет. 

"Ми донесемо наші очікування до союзників, – сказав Келлог в інтерв'ю Associated Press. "Коли ми повернемося з Мюнхена, ми хочемо представити президенту варіанти, щоб, коли він (безпосередньо) долучиться до мирного процесу, він знав, як це для нього виглядатиме", – додав Келлог.

"Знаючи, як працює процес, для Зеленського, ймовірно, було б краще, якби ми всі зустрілися разом і обговорили це як група", – заявив Келлог.

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Рубіо сказав, що головною темою обговорення стане війна Росії проти України та пошук шляхів її завершення. 

Дослівно: "Трамп наполягає на швидкому завершенні війни, тоді як Зеленський закликає до надійних гарантій безпеки як частини будь-якої угоди з Росією.

Київ побоюється, що будь-яка угода, яка не включатиме жорстких військових зобов'язань - таких як членство в НАТО або розгортання миротворчих сил – дасть Кремлю час перегрупуватися і переозброїтися для нової атаки".

Передісторія:

  • За інформацією The Telegraph, Адміністрація президента США Дональда Трампа поставила на паузу свій "мирний план" щодо України, аби спершу врахувати думку європейських держав.
  • Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.
  • Зеленський також акцентував на тому, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

ТрампЗеленський
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