Трамп анонсував розмову із Зеленським цього тижня

Президент США Дональд Трамп повідомив, що цього тижня проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським та анонсував скорий візит спеціального представника з питань України й Росії.

Джерело: RFE/RL

Деталі: Заява Трампа прозвучала на тлі підготовки до Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Білий дім направить до Мюнхена спеціального представника з питань України та Росії Кіта Келлога, який планує особисту зустріч із Зеленським на полях конференції.

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У зустрічах також візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.

"Ми донесемо наші очікування до союзників, – сказав Келлог в інтерв'ю Associated Press. "Коли ми повернемося з Мюнхена, ми хочемо представити президенту варіанти, щоб, коли він (безпосередньо) долучиться до мирного процесу, він знав, як це для нього виглядатиме", – додав Келлог.

"Знаючи, як працює процес, для Зеленського, ймовірно, було б краще, якби ми всі зустрілися разом і обговорили це як група", – заявив Келлог.

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Рубіо сказав, що головною темою обговорення стане війна Росії проти України та пошук шляхів її завершення.

Дослівно: "Трамп наполягає на швидкому завершенні війни, тоді як Зеленський закликає до надійних гарантій безпеки як частини будь-якої угоди з Росією.

Київ побоюється, що будь-яка угода, яка не включатиме жорстких військових зобов'язань - таких як членство в НАТО або розгортання миротворчих сил – дасть Кремлю час перегрупуватися і переозброїтися для нової атаки".

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