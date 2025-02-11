Трамп анонсировал разговор с Зеленским на этой неделе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал скорый визит специального представителя по вопросам Украины и России.
Источник: RFE/RL
Детали: Заявление Трампа прозвучало на фоне подготовки к Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Белый дом направит в Мюнхен специального представителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, который планирует личную встречу с Зеленским на полях конференции.
Во встречах также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Гегсет.
"Мы донесем наши ожидания до союзников, – сказал Келлог в интервью Associated Press. "Когда мы вернемся из Мюнхена, мы хотим представить президенту варианты, чтобы, когда он (непосредственно) присоединится к мирному процессу, он знал, как это для него будет выглядеть", – добавил Келлог.
"Зная, как работает процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы мы все встретились вместе и обсудили это как группа", – заявил Келлог.
Рубио сказал, что главной темой обсуждения станет война России против Украины и поиск путей ее завершения.
Дословно: "Трамп настаивает на скором завершении войны, тогда как Зеленский призывает к надежным гарантиям безопасности как части любого соглашения с Россией.
Киев опасается, что любое соглашение, которое не будет включать жестких военных обязательств – таких как членство в НАТО или развертывание миротворческих сил – даст Кремлю время перегруппироваться и перевооружиться для новой атаки".
Предыстория:
- По информации The Telegraph, Администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу свой "мирный план" по Украине, чтобы сначала учесть мнение европейских государств.
- Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что достижение соглашения о прекращении боевых действий в Украине потребует уступок как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, и предполагал, что Украине придется отказаться от своей цели вернуть всю территорию, захваченную Россией за последнее десятилетие.
- Зеленский также акцентировал на том, что Украина не согласится на компромисс, который предусматривал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.