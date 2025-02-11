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Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод в Росії

Іван Д'яконовВівторок, 11 лютого 2025, 06:54
Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод в Росії
ілюстративне фото

У Саратовській області Росії вранці 11 лютого безпілотники завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Повідомляється про пошкодження та пожежу.

Джерело: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, російські Telegram-канали, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко

Деталі: Бусаргін стверджує, як це завжди робить російська влада під час ударів українських БпЛА, що безпілотники були ліквідовані силами російської ППО, однак уламки спричинили пошкодження на промисловому об’єкті.

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Проте на оприлюднених в соцмережах фото та відео видно сильну пожежу на нафтопереробному заводі.

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Коваленко підтвердив факт удару по заводу та наголосив, що це вже не перша атака на цей об’єкт.

Дослівно Коваленко: "Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік". 

Передісторія: 

  • В листопаді 2024 року нафтопереробний завод "Роснефти "у російському місті Саратов був атакований Головним управлінням розвідки МОУ.

безпілотникивійнаРосія
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