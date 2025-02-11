Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод в Росії
У Саратовській області Росії вранці 11 лютого безпілотники завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Повідомляється про пошкодження та пожежу.
Джерело: губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, російські Telegram-канали, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко
Деталі: Бусаргін стверджує, як це завжди робить російська влада під час ударів українських БпЛА, що безпілотники були ліквідовані силами російської ППО, однак уламки спричинили пошкодження на промисловому об’єкті.
Проте на оприлюднених в соцмережах фото та відео видно сильну пожежу на нафтопереробному заводі.
Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод в Росіїhttps://t.co/TcD2bxIykp— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 11, 2025
Відео: Telegram/supernova pic.twitter.com/vAhADyLOas
Коваленко підтвердив факт удару по заводу та наголосив, що це вже не перша атака на цей об’єкт.
Дослівно Коваленко: "Саратовський нафтопереробний завод – один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік".
Передісторія:
- В листопаді 2024 року нафтопереробний завод "Роснефти "у російському місті Саратов був атакований Головним управлінням розвідки МОУ.