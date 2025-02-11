Беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России

В Саратовской области России утром 11 февраля беспилотники нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. Сообщается о повреждениях и пожаре.

Источник: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, российские Telegram-каналы, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко

Детали: Бусаргин утверждает, как это всегда делает российская власть во время ударов украинских БПЛА, что беспилотники были ликвидированы силами российской ПВО, однако обломки вызвали повреждения на промышленном объекте.

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Однако на обнародованных в соцсетях фото и видео видно сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод в Росіїhttps://t.co/TcD2bxIykp

Відео: Telegram/supernova pic.twitter.com/vAhADyLOas — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 11, 2025

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Коваленко подтвердил факт удара по заводу и отметил, что это уже не первая атака на этот объект.

Дословно Коваленко: "Саратовский нефтеперерабатывающий завод – один из ключевых объектов российской топливной инфраструктуры. Его мощность переработки достигает 7 миллионов тонн нефти в год".

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