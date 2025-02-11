В Україні ввели аварійні відключення світла через російську ракетну атаку
Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії по всій країні у зв’язку з масованою російською ракетною атакою.
Джерело: Укренерго в Telegram, міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook
Пряма мова Галущенка: "Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом.
З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії".
Деталі: Він додав, що наслідки атаки будуть уточнювати, щойно це дозволить безпекова ситуація.
"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – наголосили в Укренерго.
Передісторія:
- Російські загарбники в ніч на 11 лютого запускали крилаті ракети в сторону України з акваторії Чорного моря, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу.