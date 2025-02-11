В Україні ввели аварійні відключення світла через російську ракетну атаку  

Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії по всій країні у зв’язку з масованою російською ракетною атакою.

Джерело: Укренерго в Telegram, міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook

Пряма мова Галущенка: "Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом.

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З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії".

Деталі: Він додав, що наслідки атаки будуть уточнювати, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – наголосили в Укренерго.

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