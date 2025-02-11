В Украине ввели аварийные отключения света из-за российской ракетной атаки  

Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии по всей стране в связи с массированной российской ракетной атакой.

Источник: Укрэнерго в Telegram, министр энергетики Герман Галущенко в Facebook

Прямая речь Галущенко: "Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом.

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С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии".

Детали: Он добавил, что последствия атаки будут уточнять, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметили в Укрэнерго.

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