В Украине ввели аварийные отключения света из-за российской ракетной атаки
Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии по всей стране в связи с массированной российской ракетной атакой.
Источник: Укрэнерго в Telegram, министр энергетики Герман Галущенко в Facebook
Прямая речь Галущенко: "Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом.
С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии".
Детали: Он добавил, что последствия атаки будут уточнять, как только это позволит ситуация с безопасностью.
"Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметили в Укрэнерго.
Предыстория:
- Российские захватчики в ночь на 11 февраля запускали крылатые ракеты в сторону Украины из акватории Черного моря, в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.