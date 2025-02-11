Сили ДШВ показали, як проходив новий наступ на Курщині

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало відео нових наступальних дій Сил оборони у Курській області Росії на початку лютого.

Джерело: Управління комунікацій Командування ДШВ у Facebook

Дослівно командування: "У тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення, десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області РФ".

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Деталі: Повідомляється, що у результаті "стрімкого та неочікуваного для противника маневру" Сили оборони змогли зайняти нові рубежі та значно покращити своє тактичне положення.

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