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Сили ДШВ показали, як проходив новий наступ на Курщині

Ірина БалачукВівторок, 11 лютого 2025, 08:36
Сили ДШВ показали, як проходив новий наступ на Курщині
Скриншот з відео

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало відео нових наступальних дій Сил оборони у Курській області Росії на початку лютого.

Джерело: Управління комунікацій Командування ДШВ у Facebook

Дослівно командування: "У тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення, десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області РФ".

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Деталі: Повідомляється, що у результаті "стрімкого та неочікуваного для противника маневру" Сили оборони змогли зайняти нові рубежі та значно покращити своє тактичне положення.

Передісторія:

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  • Раніше американський Інститут вивчення війни, спираючись на геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, повідомив, українські війська провели нову серію механізованих атак в Курській області РФ та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за російську лінію оборони на південний схід від Суджі.   

Курська область Росіявійна
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