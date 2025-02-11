Силы ДШВ показали, как проходило новое наступление на Курщине

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ показало видео новых наступательных действий Сил обороны в Курской области России в начале февраля.

Источник: Управление коммуникаций Командования ДШВ в Facebook

Дословно командование: "В тесном взаимодействии с подразделениями Сил поддержки, боевого и логистического обеспечения, десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области РФ".

Реклама:

Детали: Сообщается, что в результате "стремительного и неожиданного для противника маневра" Силы обороны смогли занять новые рубежи и значительно улучшить свое тактическое положение.

Предыстория:

РЕКЛАМА: