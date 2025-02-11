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Силы ДШВ показали, как проходило новое наступление на Курщине

Ирина БалачукВторник, 11 февраля 2025, 08:36
Силы ДШВ показали, как проходило новое наступление на Курщине
Скриншот из видео

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ показало видео новых наступательных действий Сил обороны в Курской области России в начале февраля.

Источник: Управление коммуникаций Командования ДШВ в Facebook

Дословно командование: "В тесном взаимодействии с подразделениями Сил поддержки, боевого и логистического обеспечения, десантники 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ успешно провели наступательные действия на одном из направлений Курской области РФ".

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Детали: Сообщается, что в результате "стремительного и неожиданного для противника маневра" Силы обороны смогли занять новые рубежи и значительно улучшить свое тактическое положение.

Предыстория:

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  • Ранее американский Институт изучения войны, опираясь на геолокационные кадры, опубликованные 6 февраля, сообщил, украинские войска провели новую серию механизированных атак в Курской области РФ и прорвались на глубину до 5 километров за российскую линию обороны к юго-востоку от Суджи.  

Курская область Росcиявойна
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