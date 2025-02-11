У Генштабі підтвердили удар по НПЗ у Саратовській області РФ

В ніч на 11 лютого Сили оборони уразили нафтопереробний завод окупантів у Саратовській області РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 11 лютого 2025 року уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти".

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Деталі: Зазначається, що цей російський НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Всього ж – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

За даними Генштабу влучання підтверджено. На об’єкті виникла пожежа.

Результати ураження уточнюються.

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Що передувало: Російська місцева влада та пабліки повідомили, що в Саратовській області Росії вранці 11 лютого безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу. Повідомлялося про пошкодження та пожежу.