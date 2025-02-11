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В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Саратовской области РФ

Валентина РоманенкоВторник, 11 февраля 2025, 10:52
В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Саратовской области РФ
иллюстрация Генштаба ВСУ

В ночь на 11 февраля Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод оккупантов в Саратовской области РФ.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти".

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Детали: Отмечается, что этот российский НПЗ преимущественно выпускает бензины, мазут, дизельное топливо. Всего же - более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

По данным Генштаба попадание подтверждено. На объекте возник пожар.

Результаты поражения уточняются.

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Что предшествовало: Российские местные власти и паблики сообщили, что в Саратовской области России утром 11 февраля беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу. Сообщалось о повреждениях и пожаре.

войнаРосcияГенштаб
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