У Повітряних силах назвали основну ціль ворожої атаки 11 лютого

Головною ціллю ворога нинішньої ночі були газовидобувні об’єкти у Полтавській області.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: Ігнат нагадав, що Росія не вперше б’є по паливно-енергетичному комплексу нашої держави: раніше під прицілом противника були також газовидобувні об’єкти у Львівській та Івано-Франківській області.

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Складність у відбитті такої атаки полягає в тому, що противник завдає комбінованого удару: засобами повітряного нападу різних типів: крилаті, авіаційні та балістичні ракети, плюс – ударні БпЛА.

Щодо результатів протиповітряного бою офіцер зазначив, що є збиття, є подавлення ракет засобами РЕБ, але, на жаль, є і влучання.

Що передувало: В ніч на 11 лютого росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Повітряні сили зазначиали, що інформація щодо типів озброєння та результатів бойової роботи уточнюється.

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Ворог використав до 19-ти ракет повітряного, наземного та морського базування (крилатих, балістичних та керованих авіаційних). Також противник атакував 124-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів