В Воздушных силах назвали основную цель вражеской атаки 11 февраля

Главной целью врага нынешней ночью были газодобывающие объекты в Полтавской области.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: Игнат напомнил, что Россия не впервые бьет по топливно-энергетическому комплексу нашего государства: ранее под прицелом противника были также газодобывающие объекты во Львовской и Ивано-Франковской области.

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Сложность в отражении такой атаки заключается в том, что противник наносит комбинированный удар: средствами воздушного нападения различных типов: крылатые, авиационные и баллистические ракеты, плюс - ударные БПЛА.

Относительно результатов противовоздушного боя офицер отметил, что есть сбитие, есть подавление ракет средствами РЭБ, но, к сожалению, есть и попадания.

Что предшествовало: В ночь на 11 февраля россияне осуществили комбинированный удар ракетами различных типов по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине. Воздушные силы отметили, что информация о типах вооружения и результатах боевой работы уточняется.

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Враг использовал до 19-ти ракет воздушного, наземного и морского базирования (крылатых, баллистических и управляемых авиационных). Также противник атаковал 124-мя ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов