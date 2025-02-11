Росіяни влучили КАБом у будинок на Харківщині: постраждали 6 дорослих і дитина

Росіяни 11 лютого завдали удару керованою авіаційною бомбою по селищі Золочів на Харківщині та влучили у приватний будинок, поранивши сімох людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова: "Близько 11:27 ворог обстріляв керованими авіабомбами селище Золочів. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок.

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Деталі: Синєгубов після удару повідомляв про 4 поранених, але згодом заявив про збільшення потерпілих до 6.

"Троє із них шпиталізовані до установ охорони здоровʼя. Іншим медики надали допомогу на місці", – написав голова ОВА.

Фото: ДСНС Харківщини

Пізніше рятувальники повідомили, що витягли з-під завалів будинку 2 жінок та чоловіка, а загальна кількість постраждалих збільшилась до 7.

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