Росіяни влучили КАБом у будинок на Харківщині: постраждали 6 дорослих і дитина
Вівторок, 11 лютого 2025, 13:09
Росіяни 11 лютого завдали удару керованою авіаційною бомбою по селищі Золочів на Харківщині та влучили у приватний будинок, поранивши сімох людей, серед яких 12-річний хлопчик.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram
Пряма мова: "Близько 11:27 ворог обстріляв керованими авіабомбами селище Золочів. Боєприпас влучив у приватний житловий будинок.
Реклама:
Деталі: Синєгубов після удару повідомляв про 4 поранених, але згодом заявив про збільшення потерпілих до 6.
"Троє із них шпиталізовані до установ охорони здоровʼя. Іншим медики надали допомогу на місці", – написав голова ОВА.
Пізніше рятувальники повідомили, що витягли з-під завалів будинку 2 жінок та чоловіка, а загальна кількість постраждалих збільшилась до 7.
РЕКЛАМА:
Нагадаємо:
- 11 лютого року Російська Федерація здійснила масовану атаку на територію України, використовуючи БпЛА та ракети, внаслідок обстрілів постраждали кілька регіонів країни.