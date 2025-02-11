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РФ атакувала регіони України дронами та ракетами: стали відомі наслідки

Українська правдаВівторок, 11 лютого 2025, 10:43
РФ атакувала регіони України дронами та ракетами: стали відомі наслідки
Фото: Дніпропетровська ОВА

11 лютого 2025 року Російська Федерація здійснила масовану атаку на територію України, використовуючи БпЛА та ракети, внаслідок обстрілів постраждали кілька регіонів країни.

Джерело: Київська, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська, Сумська, Полтавська ОВА

Деталі: 

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Київська область: У Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок, дві будівлі школи (одна з яких недобудована), приватний будинок та дитячий майданчик. Протиповітряна оборона області успішно відпрацювала по ворожих цілях, не допустивши влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури. Постраждалих немає.

 
Фото: Київська ОВА

Запорізька область: Російські війська завдали 481 удару по території 11 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є загиблий та поранені. Пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. 

 
Фото: Запорізька ОВА

Дніпропетровська область: У Нікополі через обстріли постраждали дві жінки, але їхній стан не критичний – вони лікуватимуться вдома. У Марганці поранення отримали 67-річний чоловік і 78-річна жінка, вони також проходять амбулаторне лікування.

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Окрім цих міст, вибухи лунали й в Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок атак пошкоджено 35 приватних будинків та 11 господарських споруд. У чотирьох багатоповерхівках вибиті вікна та балкони, а в одній з квартир спалахнула пожежа. Зруйновано об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомийку, 6 автомобілів, лінії електропередач і газогін.

Вранці ворог знову обстріляв Мирівську громаду, наслідки удару ще уточнюються.

 
Фото: Дніпропетровська ОВА

Черкаська область: "Що ніч, що ранок на Черкащині були складними. Ми мали численні загрози через ворожі дрони та ракети. За попередніми даними, в межах області знищено 17 російських БпЛА. 

Однак без наслідків не минулось. У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох – середньої тяжкості", – йдеться у дописі начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

Сумська область: Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів, зафіксовано 5 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська та Білопільська громади. Постраждалих немає.

Полтавська область: Уночі 11 лютого російські окупаційні війська атакували ракетами Полтавську область. Як наслідок – кілька населених пунктів залишились без газу. За повідомленням місцевої влади, без газопостачання – дев’ять населених пунктів у Миргородському районі. 

Передісторія: 

російсько-українська війнаракетний ударбезпілотники
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