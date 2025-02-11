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Россияне попали КАБом в дом на Харьковщине: пострадали 6 взрослых и ребенок

Украинская правдаВторник, 11 февраля 2025, 13:09
Россияне попали КАБом в дом на Харьковщине: пострадали 6 взрослых и ребенок
Фото: ГСЧС Харьковщины

Россияне 11 февраля нанесли удар управляемой авиационной бомбой по посёлку Золочев в Харьковской области, попав в частный дом и ранив шестерых человек, среди которых 12-летний мальчик.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Около 11:27 враг обстрелял управляемыми авиационными бомбами посёлок Золочев. Боеприпас попал в частный жилой дом".

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Детали: Синегубов сначала сообщил о четырёх раненых, но позже заявил, что число пострадавших увеличилось до шести.

"Трое из них госпитализированы в медицинские учреждения. Остальным врачи оказали помощь на месте", – написал глава ОВА.

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Фото: ГСЧС Харьковщины

Позже спасатели сообщили, что извлекли из-под завалов дома 2 женщин и мужчину, а общее количество пострадавших увеличилось до 7.

Напомним:

  • 11 февраля года Российская Федерация осуществила массированную атаку на территорию Украины, используя БпЛА и ракеты, в результате обстрелов пострадали несколько регионов страны.

российско-украинская войнаХарьковская область
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