Россияне попали КАБом в дом на Харьковщине: пострадали 6 взрослых и ребенок
Вторник, 11 февраля 2025, 13:09
Россияне 11 февраля нанесли удар управляемой авиационной бомбой по посёлку Золочев в Харьковской области, попав в частный дом и ранив шестерых человек, среди которых 12-летний мальчик.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Около 11:27 враг обстрелял управляемыми авиационными бомбами посёлок Золочев. Боеприпас попал в частный жилой дом".
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Детали: Синегубов сначала сообщил о четырёх раненых, но позже заявил, что число пострадавших увеличилось до шести.
"Трое из них госпитализированы в медицинские учреждения. Остальным врачи оказали помощь на месте", – написал глава ОВА.
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Позже спасатели сообщили, что извлекли из-под завалов дома 2 женщин и мужчину, а общее количество пострадавших увеличилось до 7.
Напомним:
- 11 февраля года Российская Федерация осуществила массированную атаку на территорию Украины, используя БпЛА и ракеты, в результате обстрелов пострадали несколько регионов страны.