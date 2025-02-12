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Росіяни атакували 12 громад Сумщини: є загиблі і травмовані

Ольга Глущенко Середа, 12 лютого 2025, 01:38
Росіяни атакували 12 громад Сумщини: є загиблі і травмовані
фото: Сумська обласна прокуратура

Протягом минулого дня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких загинули дві людини, ще дві травмовані.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив вдарив FPV-дронами, з мінометів, артилерії, КАБами – загалом 36 вибухів.

Внаслідок удару загинуло 2 цивільних осіб, ще 2 людини тавмовані, пошкоджені приміщення навчального закладу, автомобіль, 4 багатоквартних будинки, 5 приватних будинків, 10 господарських споруд, господарські приміщення.

На Великописарівську громаду росіяни скидали ВОГ з БпЛА, здійснили мінометний обстріл, удари FPV-дронами – 41 вибух. Внаслідок удару пошкоджений автомобіль.

Сумська областьобстрілросійсько-українська війнажертви
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