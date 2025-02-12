Росіяни атакували 12 громад Сумщини: є загиблі і травмовані
Протягом минулого дня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордоння Сумської області, внаслідок яких загинули дві людини, ще дві травмовані.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади".
Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив вдарив FPV-дронами, з мінометів, артилерії, КАБами – загалом 36 вибухів.
Внаслідок удару загинуло 2 цивільних осіб, ще 2 людини тавмовані, пошкоджені приміщення навчального закладу, автомобіль, 4 багатоквартних будинки, 5 приватних будинків, 10 господарських споруд, господарські приміщення.
На Великописарівську громаду росіяни скидали ВОГ з БпЛА, здійснили мінометний обстріл, удари FPV-дронами – 41 вибух. Внаслідок удару пошкоджений автомобіль.