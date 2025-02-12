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Россияне атаковали 12 громад Сумщины: есть погибшие и травмированные

Ольга ГлущенкоСреда, 12 февраля 2025, 01:38
Россияне атаковали 12 громад Сумщины: есть погибшие и травмированные
фото: Сумская областная прокуратура

В течение прошлого дня россияне совершили 97 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых погибли два человека, еще два травмированы.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелам подверглись Бездрицкая, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Шалыгинская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде враг бил ударил FPV-дронами, из минометов, артиллерии, КАБами – всего 36 взрывов.

В результате удара погибли 2 гражданских лиц, еще 2 человека ранены, повреждены помещения учебного заведения, автомобиль, 4 многоквартирных дома, 5 частных домов, 10 хозяйственных построек, хозяйственные помещения.

На Великописаревскую громаду россияне сбрасывали ВОГ с БпЛА, осуществили минометный обстрел, удары FPV-дронами – 41 взрыв. В результате удара поврежден автомобиль.

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