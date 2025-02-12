Росія обмежує інформацію про Курщину, щоб уникнути обміну територіями в разі переговорів – ISW

На думку фахівців Інституту вивчення війни, російська влада намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області, аби уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленнями, російські чиновники намагаються обмежити російських блогерів, які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області, ймовірно, у відповідь на побоювання, що Захід чинитиме тиск на Росію, щоб змусити її обміняти російську територію на окуповану українську.

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Кілька російських блогерів, які регулярно критикують ведення російськими військовими війни в Україні, заявили 10 та 11 лютого, що неназвані особи закликають російську владу звинуватити блогерів у дискредитації російських військових після того, як ті повідомили про нещодавнє просування українських військ на південний схід від Суджі.

Блогери стверджували, що російське військове командування переслідує їх за публікацію інформації про успішні українські атаки біля Черкаської Конопельки та Фанасєєвки, а один з блогерів стверджував, що нещодавні українські атаки змусили російське військове командування відкласти плани майбутньої наступальної операції в цьому районі.

Дослівно ISW: "Останнє твердження вказує на те, що російське військове командування, можливо, планувало провести наступальну операцію з метою захоплення Суджі, важливого газотранспортного вузла і головного міста, яке контролюють українські сили в Курській області".

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Деталі: Аналітики відзначають, що російські військові, схоже, дедалі більше прагнуть посилити контроль над повідомленнями про ситуацію в Курській області, оскільки Зеленський продовжує висловлювати наміри використати російську територію в майбутніх мирних переговорах.

В інтерв'ю The Guardian Зеленський заявив, що має намір використати підконтрольну Україні територію в Курській області для забезпечення повернення окупованої Росією української території під час майбутніх мирних переговорів з Росією.

Зеленський зазначив, що важливо повернути всю окуповану Україну, і не став припускати, на яку саме територію окупованої України він розглядає можливість обміняти російську територію.

Експерти вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін, ймовірно, має намір витіснити Сили оборони України з Курської області або, принаймні, з Суджі до початку мирних переговорів, щоб уникнути необхідності обмінювати окуповану українську територію на російську.

Ключові висновки ISW за 11 лютого: