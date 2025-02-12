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Внаслідок ворожої атаки балістикою в Києві є загиблий – Кличко

Ольга Глущенко Середа, 12 лютого 2025, 05:26
Внаслідок ворожої атаки балістикою в Києві є загиблий – Кличко
Фото ілюстративне з Telegram Повітряних сил

Внаслідок ворожої балістичної атаки на Київ загинула людина в Подільському районі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "Попередньо, один загиблий в Подільському районі.

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У Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств".

Деталі: Пізніше Кличко повідомив, що ще одна людина постраждала в Подільському районі.

Що передувало: На світанку 12 лютого у столиці та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики, у Києві пролунали вибухи, внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

Київракетний ударжертвиросійсько-українська війна
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