Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате вражеской атаки баллистикой в Киеве есть погибший, среди пострадавших ребенок – Кличко

Ольга ГлущенкоСреда, 12 февраля 2025, 05:26
В результате вражеской атаки баллистикой в Киеве есть погибший, среди пострадавших ребенок – Кличко
Фото иллюстративное из Telegram Воздушных сил

В результате вражеской баллистической атаки на Киев погиб человек, еще трое пострадали, среди них – 9-летний ребенок.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Предварительно, один погибший в Подольском районе.

Реклама:

В Дарницком районе пожар на территории одного из частных предприятий".

Детали: Позже Кличко сообщил, что еще один человек пострадал в Подольском районе.

Обновлено: Впоследствии Кличко уточнил, что человек погиб в Оболонском районе, в этом же районе – трое пострадавших, в том числе 9-летний ребенок.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Кличко: "В Оболонском районе один погибший.

И уже трое пострадавших, двух из них медики госпитализировали, одному – оказали помощь на месте".

Что предшествовало: На рассвете 12 февраля в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы, в результате падения обломков возникли пожары.

Киевракетный ударжертвыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСпасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев
Украинская сборная завоевала полный комплект наград на Играх Непокоренных
В США подтвердили визит посланника Трампа в Москву – забирал заложника
Зеленский поддержал закупку у Болгарии российских реакторов для ХАЭС
Минобороны начнет подписывать контракты с 18-24-летними: 1 млн грн будут платить частями
Трамп подтвердил, что отправил министра финансов в Украину
Все новости...
Киев
Спасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев
Враг атаковал Киев баллистикой: прогремели взрывы, возникли пожары
Мужчину, который расстрелял пенсионера на заправке, отправят в психбольницу – прокуратура 
Последние новости
06:38
Россияне ночью атаковали Киевщину дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения – КОВА
05:44
фотоСпасатели сообщили о последствиях российской баллистической атаки на Киев
05:26
ОбновленоВ результате вражеской атаки баллистикой в Киеве есть погибший, среди пострадавших ребенок – Кличко
04:36
ОбновленоВраг атаковал Киев баллистикой: прогремели взрывы, возникли пожары
03:58
Россия ограничивает информацию о Курщине, чтобы избежать обмена территориями в случае переговоров – ISW
02:54
Трамп отреагировал на освобождение Россией Фогеля
02:20
Украинская сборная завоевала полный комплект наград на Играх Непокоренных
01:38
Россияне атаковали 12 громад Сумщины: есть погибшие и травмированные
00:42
Иордания заявляет о "непоколебимой позиции" против перемещения палестинцев из Сектора Газа
00:16
боксБеринчик и Дэвис провели первую битву взглядов перед чемпионским боем
Все новости...
Реклама:
Реклама: