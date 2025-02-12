В результате вражеской атаки баллистикой в Киеве есть погибший, среди пострадавших ребенок – Кличко

В результате вражеской баллистической атаки на Киев погиб человек, еще трое пострадали, среди них – 9-летний ребенок.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Предварительно, один погибший в Подольском районе.

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В Дарницком районе пожар на территории одного из частных предприятий".

Детали: Позже Кличко сообщил, что еще один человек пострадал в Подольском районе.

Обновлено: Впоследствии Кличко уточнил, что человек погиб в Оболонском районе, в этом же районе – трое пострадавших, в том числе 9-летний ребенок.

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Прямая речь Кличко: "В Оболонском районе один погибший.

И уже трое пострадавших, двух из них медики госпитализировали, одному – оказали помощь на месте".

Что предшествовало: На рассвете 12 февраля в столице и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики, в Киеве прогремели взрывы, в результате падения обломков возникли пожары.